Рынок нефти: из праздничных Штатов повеяло негативом

В первой половине торгов среды котировки нефти двигались в северном направлении и дошли до максимумов в районе 63,50, где произошел локальный разворот и отскок чуть больше чем на 100 пунктов. По итогам торгов Brent вернулась на исходные позиции и закрылась в области отметки 63 доллара за баррель.



Основной причиной падения цен послужила отраслевая статистика. Официальный отчет Минэнерго отразил рост запасов сырой нефти на 1,5 млн баррелей и резкий скачок запасов бензина более чем на 5 млн баррелей – теперь объемы примерно на 4% превышают среднее значение за пять лет. Более того, добыча увеличилась еще на 100 тыс. баррелей в день, поставив новый рекорд на уровне 12,9 млн баррелей.



Так, производство вплотную приблизилось к 13 млн баррелей, несмотря на устойчивое падение числа буровых, которое на прошлой неделе достигло новых минимумов с мая 2017 года. Увеличение сланцевой добычи – всегда стресс для участников рынка и напоминание о том, что американские производители продолжат дестабилизировать рынок в следующем году. В такой обстановке ценам могли бы помочь вербальные интервенции ОПЕК+ в качестве анонса предстоящего саммита, но картель и его союзники упорно хранят молчание, что заставляет трейдеров сомневаться в благоприятном для рынков решении, которое будет принято через неделю.



В четверг на утренней сессии давление на Brent усилилось и котировки вернулись под отметку 63 доллара за баррель. К истории со сланцевой добычей добавилось возвращение бегства от рисков на новостях из США, где Трамп подписал закон о защите прав протестующих в Гонконге. Этот шаг воспринимается инвесторами как барьер на пути к заключению первой фазы торговой сделки. Скорее всего, игроки будут переваривать новый виток негатива до конца дня, причем есть угроза хаотичных и волатильных движений цен на фоне снижения ликвидности из-за празднования Дня благодарения в США.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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