Рынок замер без движения

Разнонаправленную динамику демонстрируют основные российские индексы со старта торгов четверга. Лукойл, Сбербанк растут на 0,3%, в то время как Газпром, Роснефть, Норникель ушли на отрицательную территорию.



Нефтяные котировки снижаются на торговой сессии четверга на 0,3% до $62,8 за баррель Brent. Данные по запасам от EIA оказались негативными. Сейчас основным драйвером для нефти остаются новости с торговых переговоров США и Китая. Валютная пара USD/RUB с расчетами завтра держится в районе 64,05, прибавляя 0,15% к уровню закрытия среды.



В лидерах снижения утра акции АФК Система, теряющие 1%. Вчера компания представила неплохой отчет по итогам III квартала 2019 г., однако котировки начали снижение. Возможной причиной такого движения стала «фиксация по факту» и коррекционный откат после сильного роста последних недель.



Акции МРСК Сибири в плюсе на 1,8% после рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 г. Ожидаемые дивиденды могут составить 0,002917 руб. на одну акцию, что эквивалентно 1,5% дивидендной доходности.



Акции Трансконтейнера в лидерах роста, прибавляя 2,2%. Котировки отыгрывают вчерашний успешный аукцион по продаже 50%+2 акций компании.



«Префы» Ленэнерго растут на 1,1% — компания опубликовала отчет по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2019 г. Цифры вышли довольно слабыми, однако в сравнении с опубликованными ранее данными по РСБУ картина выглядит чуть лучше, что поддержало акции.



Сегодня ожидается публикация финансового отчета по МСФО Аэрофлота. III квартал является сезонно наиболее сильным, поэтому его важность для динамики акций и дивидендов очень велика. В США сегодня национальный выходной — День благодарения, NYSE и NASDAQ закрыты. Объемы торгов в России могут заметно снизиться.







Пучкарев Дмитрий, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»







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