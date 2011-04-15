Буря после затишья

После колебаний на старте сессии, российские индексы пошли вниз, что неудивительно, учитывая резкое ухудшение настроений инвесторов на мировых площадках. Поводом для распродаж рисковых активов послужило решение Трампа подписать законопроект о защите прав человека и демократии в Гонконге, которое вызвало гнев и угрозы ответных мер со стороны Пекина.



Инвесторы опасались такого сценария, и он реализовался, выступая в качестве причины эскалации торгового конфликта. Если в ближайшее время с этого фронта продолжат поступать медвежьи сигналы, негатив на рынках может заметно усилиться, учитывая приближающиеся тарифы Трампа, которые вступят в силу 15 декабря, если к этому времени стороны не успеют заключить первую фазу сделки.



На этом фоне индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0,43% и 0,56% соответственно, ощущая дополнительное давление со стороны рынка нефти, где Brent не смогла отстоять уровень 63 доллара за баррель и рискует протестировать область 62,50 долларов, отыгрывая медвежий отчет Минэнерго, который отразил рост сланцевой добычи до нового рекордного максимума 12,9 млн баррелей в день. РТС также следит за отступлением рубля, который был вынужден пропустить доллар выше отметки 64 руб., хотя давление пока носит сдержанный характер.



Сегодня американские рынки будут закрыты в честь празднования Дня благодарения, в связи с чем на площадках в целом будет пониженная ликвидность. В условиях вернувшегося негатива не исключены спонтанные всплески волатильности, которые могут найти отражение в динамике отечественных индексов. Вполне возможно, что к концу сессии наш рынок ускорит просадку, если словесная перепалка США и Китая наберет обороты.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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