Продолжение процесса торговых переговоров США-Китай пока по-прежнему является базовым сценарием

В связи с празднованием в Штатах Дня Благодарения конец текущей торговой недели отмечен пониженной торговой активностью (вчера американские рынки были закрыты), в то же время аппетит к риску на рынках несколько снизился. Некоторое ухудшение настроений на рынках стало проявляться еще вчерашним утром, после того как стало известно, что Президент США Д.Трамп подписал законопроект в поддержку гонконгских протестующих. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчен заявил американскому послу, что такие действия США могут привести к обострению двусторонних отношений и повлиять на сотрудничество в важных областях». Подобные заявления создают не самый благоприятный фон для продолжающихся торговых переговоров, что способствует локальной коррекции в рисковых активах, при этом пока базовым сценарием мы продолжаем считать продолжение процесса переговоров и отсутствие введения новых пошлин на китайский импорт со стороны США с 15 декабря.



Сегодня американские площадки возобновляют работу, однако участников рынка ждет короткий торговый день. С точки зрения публикации значимой макроэкономической статистики сегодня выделяется публикация данных по потребительской инфляции в ЕС (консенсус-прогноз предполагает умеренный рост ИПЦ с 0,7% до 0,9%). В США пятница, следующая за Днем Благодарения («черная пятница»), традиционно считается стартом рождественских распродаж, итоги которой в некоторой степени могут считаться еще одним показателем силы потребителя (но ее первые оценки инвесторы смогут отыграть только на следующей неделе).



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги символическим снижением на 0,1% по индексу МосБиржи. Из корпоративных событий сегодняшнего дня, безусловно, выделяется публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал от Газпрома и Аэрофлота (для первой компании вторая половина прошлого года создала эффект высокой базы, для второй – третий квартал сезонно является наиболее сильным). В базовом сценарии ожидаем продолжения проторговки индексом МосБиржи середины диапазона 2900-2950 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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