В четверг рынок в целом оставался в фазе коррекции-консолидации, оснований для сильных движений не нашлось. Низкая активность покупателей отчасти объяснялась выходным в США (День благодарения), а также реакцией глобальных инвесторов на усиление неопределенности в перспективах торговых переговоров между КНР и США после принятия последними закона в поддержку протестующих в Гонконге. В российском секторе высоколиквидных бумаг АФК Система (AFKS) и Газпром нефть (SIBN) потеряли по 1.2%, МосБиржа (MOEX) – 0.9%, Аэрофлот (AFLT) и ВТБ (VTBR) – по 0.8%. Тем временем подорожали ММК (MAGN, +1.1%) и Лукойл (LKOH, +0.9%).



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 31.9%, корпорации Иркут (IRKT) – на 2.8%, Русснефти (RNFT) – на 2.4%.



В США в четверг торги не проводились по случаю Дня благодарения, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским также продолжается коррекция вниз.



Сегодня в начале торгов рынок акций, по всей вероятности, останется под давлением внешнего фона, оснований для завершения фазы коррекции-консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Сдерживающим фактором для инвесторов остается неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР, можно ожидать сохранения чувствительности рынка к любым новостям, способным повлиять на перспективы сделки. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 64.0 по паре доллар-рубль – неопределенность на мировых рынках может стать фактором повышения спроса на «защитные» валюты.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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