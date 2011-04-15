Американская занятость немного сгладила негатив

Под занавес недели мировые инвесторы приободрились на фоне свежей

статистики из США, которая оказалась не такой удручающей, как показатели деловой активности, опубликованные ранее. Так, данные по рынку труда вдохновили американские индексы на подъем, но несмотря на два дня укрепления, им не удалось выйти в плюс на недельных графиках. Российские индексы тем временем показали разнонаправленную динамику под влиянием валютного фактора. РТС поднялся на 0,36%, до 1311,65 благодаря укреплению рубля, а индекс МосБиржи отступил на 0,55%, до 2692,55, утратив важную психологическую отметку 2700.



Министерство труда США рапортовало о росте занятости без

учета сельскохозяйственного сектора на 136 тыс. против прогноза на уровне 145 тыс. Показатель немного не дотянул до прогноза, но этот факт был компенсирован пересмотром августовского результата в сторону приличного повышения – со 130 тыс. до 168 тыс. Тем временем уровень безработицы неожиданно упал до 50-летнего минимума, что произвело впечатление на инвесторов. При этом показатель зарплат указал на стагнацию, что несколько смазало благоприятную картину. В целом статистика немного успокоила инвесторов, но не оказала заметного влияния на ожидания игроков, которые уже настроены на снижение ставки ФРС в этом месяце.



На предстоящей неделе в центре внимания будет новый раунд торговых переговоров между США и КНР, который стартует в четверг. В преддверии этого события инвесторы будут осторожничать, но, возможно, также проявят некоторый оптимизм в надежде на прогресс в диалоге двух ключевых экономик. Также интересными для инвесторов будут протоколы заседаний ЕЦБ и ФРС. Сегодня с утра азиатские площадки умеренно подросли, отыгрывая пятничный отчет по занятости, котировки нефти торгуются практически во флэте, а американские фьючерсы слегка снижаются. Таким образом, отечественный рынок может показать нейтральное открытие недели.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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