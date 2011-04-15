Инвесторы отдают предпочтение «защитным» активам

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Акции Норникеля (GMKN) подешевели на 4.3% из-за закрытия реестра «под дивиденды» (промежуточные дивиденды 883.9 руб. на акцию). В минусе закрылись Алроса (ALRS, -1.6%), НЛМК (NLMK, -1.6%), Магнит (MGNT, -1.4%). Тем временем Татнефть (TATN) прибавила 0.8%, Полюс (PLZL) и Транснефть (TRNFP) – по 0.6%, ММК (MAGN) – 0.5%. Рынок в целом остается в фазе коррекции-консолидации в ожидании возобновления торговых переговоров между США и КНР. Опубликованные в пятницу данные по рынку труда в США не внесли определенности – в то время как уровень безработицы сократился с 3.7% до 3.5%, число рабочих мест в экономике без учета сельхоз-сектора (non-farm payrolls) оказалось ниже прогнозов.



Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 9.6%, банка Уралсиб (USBN) – на 8.5%. Тем временем Томская распределительная компания (TORS) подешевела на 6.4%, Нефаз (NFAZ) – на 3.4%.



Фондовые индексы США повысились в среднем на 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.



В краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках, судя по динамике доходности суверенных облигаций, отдают предпочтение «защитным» активам из-за неопределенности, связанной, в том числе, с торговыми переговорами между США и КНР – как сообщается, китайская сторона предупредила о сужении круга вопросов, которые могут подлежать обсуждению на переговорах. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США на фоне усиления неопределенности в отношении переговорного процесса между США и КНР.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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