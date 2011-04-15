Внешний фон зовет к продолжению распродаж российских акций

Российский рынок акций завершил последний день прошлой недели более чем полупроцентным снижением на очень хорошем внешнем фоне: росли американские индексы и цены на нефть. Большой вклад в падение Индекса Мосбиржи дал «Норильский Никель», упавший на 4,3% из-за дивидендной отсечки.



Однако в целом ситуация складывается тревожная. Мало того, что мы падаем при роста западных площадок, так еще Индекс Мосбиржи закрылся ниже поддержки 2700 пунктов. Есть подозрения, что такая слабая динамика отечественных бумаг является отражением вывода денег с российского рынка.



Сегодня американские фьючерсы снижаются на 0,4%, но пока еще находятся выше уровня закрытия российского рынка акций в пятницу. В небольшом минусе и нефть. Так что ждем сегодня открытия российского рынка акций в районе предыдущего закрытия.



А вот дальнейшая динамика рынка пока прогнозу не поддается. Отметим лишь, что наш рынок проявляет слабость и риски снижения в район сильной поддержки 2600 пунктов по Индексу Мосбиржи высоки. Однако это вряд ли произойдет в первой половине недели: ожидания исходов торговых переговоров США-Китай будет удерживать рынки от распродаж.



Нефть так и не смогла уйти выше важной отметки 58,5 доллара за баррель, пробой вверх которой мог бы открыть дорогу на рост выше 60 долларов. Пятничная статистика от Baker Hughes показала очередной снижение активных буровых установок в США (на 3 штуки до 710). Таким образом, начатый с января понижательный тренд сохраняется, а безоткатное падение показателя наблюдается 7 недель подряд. Очень часто данные Baker Hughes отыгрываются в понедельник в первой половине дня, но пока желания покупать нефть не видно.



Рубль в паре с долларом уходил в район 64,5, но под вечер началось небольшое ослабление российской валюты. Сегодня на мировом валютном рынке пока все спокойно. Скорее всего, сегодня пара доллар-рубль попробует отойти чуть выше отметки 65.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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