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07.10.2019

Рынок нефти: шансы есть и у быков, и у медведей

Нефть понесла приличные потери по итогам минувшей недели, и пятничный отскок не смог исправить ситуацию. Brent, которая в моменте достигала минимумов начала августа немногим выше отметки 56 долларов за баррель, финишировала в районе 58,50 долларов и с утра в понедельник торгуется с незначительными изменениями.

Распродажи на рынке нефти были обусловлены восстановлением добычи в Саудовской Аравии, повсеместным бегством от рисков на мировых площадках из-за удручающих показателей деловой активности в ключевых странах, а также дальнейшим увеличением запасов сырой нефти в Штатах. Под занавес недели негатив сгладила неплохая статистика по американскому рынку труда, которая несколько ослабила опасения рецессии в стране. Также определенный оптимизм привнес отчет Baker Hughes, отразивший очередное сокращение числа буровых в США – седьмую неделю кряду. На этот раз числа активных установок снизилось на 3 единицы – до 710 штук, что стало новым минимумом с мая 2017 года.

В понедельник настроения инвесторов на фондовых площадках выглядя неоднозначно. Игроки проявляют осторожность в преддверии нового раунда торговых переговоров между США и Китаем. Трейдеры будут с осторожностью оценивать атмосферу на площадках в преддверии этого события и чутко реагировать на публичные заявления сторон перед возобновлением диалога. Так, в зависимости от риторики Вашингтона и Пекина, котировки Brent имеют равные шансы как на рост, так и на снижение. Возобновление распродаж поставит под угрозу целостность уровня 56 долларов, тогда как восстановление выше 60 улучшит техническую картину для Brent.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

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