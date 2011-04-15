Инвесторы игнорируют медвежьи факторы. Надолго ли?

Несмотря на неоднозначные результаты на международных площадках,

российский рынок чувствовал себя неплохо на торгах понедельника. Ведущие индексы прибавили в весе, хотя и на низких торговых объемах. Индекс МосБиржи отвоевал отметку 2700 и, прибавив без малого 1%, завершил сессию в районе 2719,22. РТС тем временем вернулся выше уровня 1300 и закрылся на отметке 1320,25, прибавив внутри дня 0,66%.



Внимание инвесторов уже сконцентрировано на торговых переговорах и любых новостях с этого фронта. Если вчера на рынках активно муссировалась тема того, что Китай планирует сократить повестку переговоров, исключив из нее ряд важных для Вашингтона вопросов, то сегодня стало известно, что американское министерство торговли внести в черный список 28 китайских компаний «за нарушение прав уйгурского населения в КНР». Как считают в Вашингтоне, все 28 компаний действовали вразрез с внешнеполитическими интересами США.



На этом фоне не будет удивлением, если риторика между двумя странами обострится прямо перед новым раундом переговоров. Не порадовала и статистика из Поднебесной. Caixin/Markit PMI в сфере

услуг достиг 7-месячного минимума, составив 51,3 против 52,0 по

прогнозам и 52,1 ранее. Тем временем составной индекс снизился до 51,9 от 52,1. Статистика из КНР подчеркивает наличие рисков мировой рецессии, которые в последнее время отбивают у инвесторов желание покупать высокодоходные активы.



Впрочем, сегодня фондовые площадки Азии игнорируют негативные факторы и предпочитают расти. Перед завершением сессии основные индексы расположились в зеленой зоне, что предполагает открытие Европы также на положительной территории. Соответственно, внешний оптимизм в сочетании с восходящим уклоном на рынке нефти открывает путь для укрепления российских индексов на открытии. Но важно соблюдать осторожность, поскольку любой дополнительный медвежий фактор способен развернуть площадки.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"









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