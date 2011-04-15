В понедельник наметился «отскок» по индексу РТС – с позиций технического анализа, вблизи психологически важного уровня 1300 пунктов была найдена поддержка. Кроме того, трейдеры на рынках акций в целом демонстрируют некоторый оптимизм в отношении предстоящих переговоров по торговым вопросам между США и КНР (сужение круга обсуждаемых вопросов, о котором упомянула китайская сторона, не вызвало заметной негативной реакции). В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS,+2.2%), Сбербанка (SBER, +2.1%), Газпрома (GAZP, +2.1%), привилегированные акции Транснефти (TRNFP, +2.1%), обыкновенные акции ВТБ (VTBR, +1.7%).



Во втором было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 9.8%, Трансконтейнера (TRCN) – на 3.0%, Иркутскэнерго (IRGZ) – на 2.3%.



Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение..



Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Китай подтвердил визит вице-премьера и главы Народного банка КНР в США для переговоров по торговле, что дало рынку повод для сохранения сравнительно оптимистичных ожиданий (очередной раунд переговоров США-КНР запланирован на 10-11 октября). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 65.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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