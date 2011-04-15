Волатильность рынка акций повысится в ближайшие дни

Российский рынок акций вчера вырос на процент, уйдя выше опасной отметки 2700 пунктов. Особых поводов для этого не было, за исключением отскочившей нефти.



В лидерах роста был Сбербанк, прибавивший более 2%, в том числе и на неплохой отчетности. Пока мы не трактуем этот рост как начало повышательного тренда всего рынка. Вчера Сбер закрылся почти на сопротивлении и сегодня будем смотреть, сумеет ли он пройти отметку 230 руб.



Пока внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: после нашего закрытия американские индексы упали, но фьючерсы на них сегодня растут на 0,3%. В плюсе и нефть, которая вновь пытается закрепиться выше 58,5 долларов за баррель: это отметка была долгое время сильной поддержкой.



Скорее всего, сегодня мы откроемся очень небольшим ростом, а дальнейшая динамика рынка вновь не поддается прогнозу: силы биржевых «быков» и «медведей» сейчас находятся в равновесии. Однако трейдеры будут быстро и сильно реагировать на любые новости, касающиеся переговоров между США и Китаем, очередной раунд которых стартует послезавтра.

В целом же нет поводов ни для существенного роста рынка акций, ни для его значимого падения. Хуже рынка на открытии обещает быть «Норильский Никель» из-за сильного падения цен на никель в ходе азиатской сессии. В такой ситуации лучше либо вообще отстраниться от торгов, либо использовать спекулятивную тактику, выставляя очень короткие стопы. Среднесрочные лонги можно удерживать по нефти, которая сейчас все-таки является перепроданной.



Рубль в паре с долларом ожидаемо ушел вчера в район 65. Сегодня на мировом валютном рынке все спокойно, но наблюдается очень слабая тенденция к ослаблению доллара. Если она получит продолжение в течение дня, то рубль вполне может укрепиться копеек на 30. Однако поводов для более сильного роста российской валюты пока нет, и мы рекомендуем фиксировать даже небольшую прибыль по шортам пары доллар-рубль, подыскивая момент для среднесрочной продажи рубля против доллара.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.