Рынок нефти: уровень 60 долларов пока не по зубам

В понедельник котировки нефти умеренно подросли, не сумев отстоять уровни, достигнутые в первой половине дня. Brent отметилась на локальных максимумах в районе 59,66 долларов за баррель, но близость к психологической отметке 60 долларов спугнула покупателей и рост сменился фиксацией прибыли, отправившей цены в область 58,40.



В качестве факторов поддержки послужили данные Baker Hughes, отразившие сокращение числа буровых седьмую неделю кряду, а также политическая нестабильность в Ираке, где антиправительственные протесты, которые проходят в стране с начала текущего месяца, несут в себе риски перебоев в поставках. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать нервозность игроков перед началом нового раунда торговых переговоров между США и Китаем. Настроения инвесторов подпортили сообщения о том, что Пекин планирует существенно сузить круг тем, которые китайская делегация затронет в ходе предстоящего диалога.



Сегодня Brent продолжает показывать бычий уклон, пытаясь развить импульс в направлении уровня 59 долларов за баррель. На рынке появились сообщения о захвате неизвестными протестующими трех месторождений эквадорской государственной компании Petroamazonas, что оказывает умеренную поддержку котировкам.



Помимо торговых переговоров, на этой неделе интерес для трейдеров представят обновленные прогнозы по нефтяному рынку от ОПЕК и МЭА. Вероятность уверенного пробоя уровня 60 долларов за баррель остается невысокой.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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