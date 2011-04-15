В фокусе – нефть, рубль, аукцион ОФЗ

Торговая динамика была смешанной. Под вечер рынок снижался на фоне коррекции на биржах США. Лидерами роста стали акции Polymetal (+2,84%). Лидерами снижения стали бумаги ВТБ (-1,95). Пара USD/RUB поднялась выше 65 на фоне новой коррекции нефти, стоимость барреля Brent опустилась ниже $58.



ФНБ достиг 8 трлн руб. Есть основания полагать, что деньги начнут осваивать в следующем году. Ожидается, что инвестиции в нацпроекты могут дать до 1,5% прироста ВВП. Однако, по нашему мнению, в большинстве случаев, это проекты долгосрочные, с низкой рентабельностью, относительно небольшим числом рабочих мест, и положительный эффект для экономики может проявиться не скоро. Среди рисков можно отметить снижение объемов резервов, что может негативно повлиять на рейтинг.



На шельфе Арктики обострится конкуренция. Разговоры о допуске частных компаний ведутся давно, и решение может быть принято не скоро. Большинство важных лицензий уже разобрано монополистами. Также стоит отметить высокую стоимость добычи и транспортировки (порой, выше $100 за барр.), что делает разработку проектов без налоговых льгот нерентабельной. Мы полагаем, что в ближайшие 2 года у Роснефти и Газпрома не появится конкурентов в Арктике.



Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе аукционы ОФЗ, закрытие реестров на дивиденд Роснефти и ВСМПО. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2700-2730 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50. Лучше рынка, на наш взгляд, будут акции Газпрома и других бумаг нефтегазового сектора.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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