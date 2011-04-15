Нервозность на рынках нарастает

По мере приближения торговых переговоров, которые стартуют завтра, нервозность инвесторов на мировых финансовых рынках нарастает. Стороны активно демонстрируют друг другу наличие рычагов влияния, что существенно снижает вероятность достижения хотя бы рамочных договоренностей по ключевым вопросам. На этом фоне просели накануне американские акции, утянув за собой азиатские площадки, которые показали самое сильное за неделю снижение. Российские индексы вчера не выдержали внешнего давления и тоже подешевели. Индекс МосБиржи снизился на 0,42%, до 2707, 89, а РТС просел на 1,05%, до 1306,39%.



Накануне в ходе своего выступления глава ФРС заявил, что Центробанк планирует расширять баланс посредством приобретения государственных бумаг, но это не будет новым раундом количественного смягчения, подчеркнул Пауэлл. Возможно, это будет покупка краткосрочных векселей. Впрочем, инвесторы, не услышав ничего на тему ставок и перспектив их снижения, остались равнодушны к заявлениям главы Центробанка в ожидании сегодняшнего протокола заседания ФРС, который как раз может пролить свет на перспективы монетарной политики регулятора.



Сегодня настрой инвесторов оставляет желать лучшего, что неудивительно, учитывая «обмен любезностями» между Китаем и США. Азиатские индексы прилично подешевели, котировки нефти после вчерашнего падения сохраняют медвежий уклон, а американские фьючерсы демонстрируют нисходящую динамику. В случае с российскими индексами такая внешняя обстановка чревата развитием медвежьего импульса. Индекс МосБиржи таким образом рискует снова утратить уровень 2700, а РТС – психологическую отметку

1300.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"



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