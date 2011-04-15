Во вторник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в минусе. Так, акции ВТБ (VTBR) и Магнита (MGNT) подешевели на 1.9%, МТС (MTSS) – на 1.8%, Газпрома (GAZP) – на 1.4%, МосБиржи (MOEX) – на 1.1%, Лукойла (LKOH) – на 0.9%. Фактором негативного влияния на активность инвесторов на рынках акций в целом остается неопределенность в отношении взаимоотношений США и КНР в сфере торговли – риторика двух сторон перед началом переговоров на высшем уровне пока не позволяет говорить об открытости и взаимопонимании, а без торгового соглашения усиливаются риски замедления глобального экономического роста или даже рецессии.



Во втором не сложилось единой динамики изменения цен. Обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 9.9%, банка Уралсиб (USBN) – на 7.1%, Казаньоргсинтеза (KZOS) – на 4.7%. Тем временем Нижнекамскшина (NKSH) и Томская распределительная компания (TORS) потеряли по 2.7%.



Фондовые индексы США понизились на 1.2% - 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.



В краткосрочной перспективе вероятно продолжение коррекции-консолидации по индексу РТС – рынок остается «в режиме ожидания», переговоры между США и КНР стартуют сегодня. Кроме того, источником неопределенности остается вопрос о Brexit – позиции Великобритании, Ирландии и ЕС далеки от компромисса, в то время как предельный срок принятия решения наступит через три недели. Между тем уровень 1300 пунктов по индексу РТС, по данным технического анализа, по-прежнему играет роль поддержки. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по паре доллар-рубль, усиление неопределенности заставляет трейдеров отдавать предпочтение «защитным» валютам.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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