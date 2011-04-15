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09.10.2019

На рынке нефти нет поводов для роста

Brent завершила вчерашние торги на отрицательной территории, хотя и прилично отскочила от внутридневных минимумов в районе 57,35 долларов за баррель. На утренней сессии в среду котировки расположились у отметки 58 долларов, где пытаются стабилизироваться после утреннего снижения.

На рынке не наблюдается предпосылок для роста цен, особенно учитывая нервозность инвесторов перед возобновлением торговых переговоров. Атмосфера между США и Китаем становится все более напряженной, что заставляет инвесторов сомневаться хотя бы в каком-то прогрессе в направлении торговой сделки.

Отраслевые новости тоже не радуют. Вчера Минэнерго США понизило свой прогноз по ценам на нефть, а API рапортовал о росте запасов сырой нефти на 4,13 млн баррелей против прогноза роста на 1,7 млн. Впрочем, этот негатив частично компенсировало сокращение запасов бензина почти на 6 млн баррелей и дистиллятов почти на 4 млн.

Далее игроки будут реагировать на официальный отчет Минэнерго по запасам и добыче, а также на протокол сентябрьского заседания ФРС. Если риторика Центробанка окажется голубиной, это поддержит нефть как рисковый актив и надавит на доллар. Однако в целом снижение котировок в краткосрочной перспективе выглядит более вероятным.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

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