На рынке нефти нет поводов для роста

Brent завершила вчерашние торги на отрицательной территории, хотя и прилично отскочила от внутридневных минимумов в районе 57,35 долларов за баррель. На утренней сессии в среду котировки расположились у отметки 58 долларов, где пытаются стабилизироваться после утреннего снижения.



На рынке не наблюдается предпосылок для роста цен, особенно учитывая нервозность инвесторов перед возобновлением торговых переговоров. Атмосфера между США и Китаем становится все более напряженной, что заставляет инвесторов сомневаться хотя бы в каком-то прогрессе в направлении торговой сделки.



Отраслевые новости тоже не радуют. Вчера Минэнерго США понизило свой прогноз по ценам на нефть, а API рапортовал о росте запасов сырой нефти на 4,13 млн баррелей против прогноза роста на 1,7 млн. Впрочем, этот негатив частично компенсировало сокращение запасов бензина почти на 6 млн баррелей и дистиллятов почти на 4 млн.



Далее игроки будут реагировать на официальный отчет Минэнерго по запасам и добыче, а также на протокол сентябрьского заседания ФРС. Если риторика Центробанка окажется голубиной, это поддержит нефть как рисковый актив и надавит на доллар. Однако в целом снижение котировок в краткосрочной перспективе выглядит более вероятным.











Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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