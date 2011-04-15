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10.10.2019

ФРС планирует покупки ценных бумаг

Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию основной сессии вырос на 0,2% в рамках тенденции западных бирж. Глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что ФРС планирует начать выкуп ценных бумаг с открытого рынка, что вызвало всплеск покупок. Однако, по его словам, ни эти планируемые покупки казначейских векселей, ни уже проведенные в последнее время Резервной Системой технические покупки ценных бумаг не должны ассоциироваться с QE и сказаться на проводимой политике.

Лучше рынка выглядели бумаги ПАО «МТС» (+2,97%) и АФК «Система» +2,00%), которые традиционно растут на повышении шансов сокращения требуемой доходности вложений. Поводом для роста послужила информация что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Акции «Новолипецкого металлургического комбината» (-2,72%), подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие акции. Квартальная дивидендная доходность при текущих котировках составит высокие 2,5%.
В среду был последний день для получения дивидендов в бумагах ПАО «Роснефть» (+0,39%). Полугодовая дивидендная доходность оказалась равной 3,6%. По итогам первого полугодия дивиденды Роснефти выросли на 5%(г/г).


Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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