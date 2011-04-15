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10.10.2019

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться вблизи $59 за баррель

Накануне вечером, управление энергетической информации (EIA) Минэнерго сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в США за неделю 28 сентября – 4 октября на 2,9 млн. баррелей. Таким образом, запасы нефти в США выросли уже четвертую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста запасов на 2,4 млн. баррелей. EIA также сообщила о росте нефтедобычи в США до 12,6 млн. баррелей в день, что является новым рекордным максимумом.

Указанного фона оказалось достаточно для того чтобы ограничить рост цен на нефть, который последовал за увеличением напряженности в отношениях между Турцией и Ираном. Ранее на рынке появились сообщения о том, что Иран проводит военные учения около границы с Турцией. «Масло в огонь» также подлило возобновление военной кампании Турции против Сирии. Сегодня внимание трейдеров будет сфокусировано на переговорах между США и Китаем, от исхода которых напрямую зависит дальнейший вектор движения рисковых активов. В последние часы опасения трейдеров относительно неблагоприятного исхода встречи несколько ослабли.

Поспособствовали этому сообщения о том, что Администрация Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, которые позволят ряду американских компаний поставлять товары и компоненты для Huawei. В том случае если страны действительно смогут преодолеть сохраняющиеся торговые разногласия, последующее за этим улучшение рыночных настроений, а также перспектив мирового экономического роста обеспечат нефть новым импульсом роста. Другим словами, ралли нефтянки может начаться уже сегодня.


Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets


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