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11.10.2019

Старт дня: растет все – акции, ОФЗ, рубль

Российские индексы растут на открытии пятничных торгов. Поддержку оказывает внешний фон. Утром ускорился рост цен на нефть, которые дорожают на 2%, и поднялись выше $60 за баррель, чему способствовали новости о взрыве нефтяного танкера.

В то же время фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,4%. Инвесторы стали в большей степени оптимистичны относительно результатов проходящих переговоров США и Китая по торговым вопросам после того как американская сторона указала время сегодняшней встречи Трампа и Лю хэ.

На российском рынке продолжаются очистки от дивидендов. Сегодня они вышли из акций АЛРОСА (-3,8%) и МТС (-2,5%).

Рубль уверенно укрепляется. Российскую валюту, которая дорожала на фоне падения ставок теперь поддерживают и цены на нефть. В то же время сильный рубль не на руку акциям экспортеров.
Курс пары USD/RUB сегодня снижается на 0,35% до 64,23. Индекс гособлигаций вновь растет, обновляя рекордные уровни.


Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер


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