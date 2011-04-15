Рост в преддверии сезона отчетности

Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию основной сессии вырос на 0,3%. Сезон отчетности в США, официально стартующий на следующей неделе, задает важный для начала президентской компании информационный тренд. Средний рыночный прогноз динамики чистой прибыли компаний индекса S&P 500 составляет -3%(г/г). Однако, по итогам 2020 года, в среднем, по данным FactSet, ожидается повышение данного показателя на 10,5%. В числе рисков Goldman Sachs называет рост издержек.



В лидерах снижения оказались акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-11,17%). Решение о продаже акций ПИК инсайдером может быть изначально обусловлено сравнительно высокой отрицательной корреляцией динамики выручки группы ПИК и показателей статистики инфляции и динамики процентных ставок в России. Данное решение принято на фоне замедления дефляционных процессов в РФ. Оно отражает риски для ипотечного сегмента и инвестиционные возможности в других отраслях.



Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи: 2715-2745 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,30-64,65.





Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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