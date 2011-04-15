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11.10.2019

Рынок нефти: ОПЕК могут расширить сокращение добычи в декабре

В четверг нефтяные котировки, торговавшиеся в боковике предыдущие дни, получили поддержку со стороны заявлений ОПЕК о возможности более глубокого сокращения добычи после декабрьского заседания в Вене.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо в четверг заявил о том, что на очередной встрече альянса ОПЕК+ 5-6 декабря в Вене одним из вариантов дальнейших действий будет более глубокое сокращение производства. Ранее 25 стран-участниц договорились о совокупном сокращении на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) для поддержания баланса на рынке нефти. Эти условия действуют до конца марта 2020 г.

Очередной ежемесячный отчет ОПЕК, опубликованный вчера, содержит прогнозы по замедлению глобального роста и снижению спроса на нефть. Прогноз роста мировой экономики в 2020 году оказался пересмотрен в сторону понижения до 3% с прежних 3,1%. Такие данные указывают на возможную необходимость более существенного снижения квот участниками альянса.

«По мере приближения к декабрю мы столкнемся с реальными данными на 2020 г., которые позволят нам, вероятно, пересмотреть нынешнее соглашение и принять решение, которое, вероятно, охватит весь год», – сказал Баркиндо.

Помимо ОПЕК, в минувший день в фокусе внимания рынка находились переговоры между США и Китаем, которые могут сдвинуть с мертвой точки разрешение торгового конфликта, оказывающего давление на рынки уже около 15 месяцев. Обе страны являются крупнейшими импортерами нефти, а США, помимо этого, с прошлого года заняли лидирующие позиции среди нефтедобытчиков.

Торговый конфликт создает препятствия на пути международной торговли, что чревато замедлением глобальной экономики и слабостью спроса на нефть.

По итогам первого дня переговоров президент США Дональд Трамп выразил удовлетворенность ходом обсуждений. В твиттере Трамп выступил с кратким заявлением в своей традиционной манере: «Важный день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но соглашусь ли я? Я встречусь с [китайским] вице премьером завтра в Белом доме».

Лю Хэ, в свою очередь, заявил китайскому информагентству Синьхуа (Xinhua), что «китайская сторона пришла [на переговоры] с большой искренностью и готова к серьезным обменам с США по вопросам, представляющим общий интерес».

Канал CNBC отмечает, что предыдущие встречи Трампа и вице-премьера КНР Лю Хэ приводили к достижению договоренностей. Так после январской встречи Китай увеличил закупки сои, а по итогам февральской встречи США отложили введение новых пошлин.
Фьючерсы на Brent с утра торгуются вблизи верхней границы торгового диапазона $57-59,5 за баррель. В случае появления новых позитивных новостей котировки могут выйти за пределы этой границы и завершить неделю выше $60. В противном случае не исключена новая волна распродаж.

Сегодня с утра котировки нефти марки Brent растут на +0,52% к уровням закрытия предыдущего дня.


Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»



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