США и КНР идут к компромиссу, но путь будет долгим

Итак, Китай и США все же сдвинулись с мертвой точки и пришли к

определенным договоренностям по некоторым вопросам, отложив самое

сложное в долгий ящик. Стороны раздробили сделку на части и

предположительно могут подписать ее первую порцию на саммите АТЭС в ноябре. В этот раз Вашингтон и Пекин договорились по вопросам закупок сельскохозяйственной продукции, передачи интеллектуальной собственности и финансовым услуг.

На данном этапе главное, что принесли переговоры – отмена повышения пошлин, которое было запланировано на 15 октября. При этом в целом инвесторы воздержались от бурной реакции и не стали впадать в эйфорию. Во-первых, итоги встречи примерно соответствовали ожиданиям рынка, а во-вторых, разделение сделки на части чревато сохранением неопределенности и напряженности на рынках, особенно учитывая переменчивый нрав Трампа.



Но если западные площадки просто скромно отреагировали на договоренности стран, то российский рынок и вовсе просел по итогам торгов пятницы. Главным виновником стали акции «Яндекса», которые в моменте падали более чем на 20% на торгах в пятницу, обновив минимальное с декабря прошлого года значение. Причем бумаги зафиксировали рекордно высокий торговый объем, и все на новости о готовящемся законопроекте о значимых ресурсах, оторый ограничивает 20 процентами долю иностранного участия в компании.

По итогам сессии акции «Яндекса» подешевели на 18,44%, у отметки 1898 руб. Тем временем индекс МосБиржи и РТС просели на 0,49% и 0,10% соответственно.



Сегодня проявление интереса к риску стало еще менее выраженным.

Котировки нефти отступают, возвращаясь к отметке 60 долларов за баррель Brent, азиатские площадки выросли, но без особого энтузиазма, отчасти из-за слабых китайских данных по экспорту и импорту. Так что на открытии российского рынка, по всей видимости, не будет проявления откровенно бычьих настроений, хотя в целом договоренности США и Китая способствуют ослаблению понижательных рисков для высокодоходных активов.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.