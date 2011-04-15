Рост нефти и падение Яндекса

Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии пятницы снизился на 0,5%. Однако, на внешних рынках преобладает благоприятный информационный фон. По итогам переговоров Великобритании и Ирландии заявлено о возможности согласовать сделку по Brexit. После заявлений президента Трампа о позитивных результатах переговоров с Китаем, инвесторы рассчитывают на отмену или отсрочку запланированного на 15 октября 25-30% повышения тарифов на китайские товары объемом в $250 млрд. Российские инвесторы ожидают публикации во вторник важных данных производственной статистики ПАО «ММК» (+0,86%) и ПАО «ТМК» (-1,06%). Вышедшая ранее аналогичная статистика ПАО «Северсталь» (-0,07%) выглядит, в целом, обнадеживающе.



Поводом для падения акций Яндекса H.B. (-18,44%) стали новые публикации СМИ, посвященные якобы имеющим место элементам лоббирования закона об ограничении доли иностранцев в IT- компаниях. Причиной продаж представляется подверженность финансовых показателей Яндекса – соотношение капитализации к чистой прибыли которого превышает 43х – рискам при росте инфляции и требуемой доходности вложений.



Торговая идея – Газпром нефть (+0,72%), спек. покупка, ТР 430,00 руб. Решение администрации США о выводе американских войск севера Сирии отражает снижение региональных рисков, усиление политико-экономической роли региональных властей и ослабление элементов внешнего давления на производителей. Эта ситуация будет способствовать притоку инвестиций на Ближний Восток и, опосредованно, поддержит цены акций нефтедобывающих компаний. На этом фоне бумаги Газпром нефти будут отыгрывать приближение даты закрытия 18 октября реестра акционеров.



Ожидаем повышения рынка. Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи: 2695-2715 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,95-64,45.







Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»













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