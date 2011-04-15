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14.10.2019

Улучшение ожиданий относительно торговых взаимоотношений США и КНР способствовало восстановлению спроса на рынках акций

В пятницу настрой трейдеров оставался сравнительно оптимистичным в ожидании прогресса в переговорах между США и КНР. В итоге акции Лукойла (LKOH) подорожали на 2.0%, Татнефти (TATN) – на 1.6%, ВТБ (VTBR) – на 1.4%, Газпрома (GAZP) – на 1.3%, ММК (MAGN) – на 0.9%, Сбербанка (SBER) и Новатэка (NVTK) – на 0.8%, Газпром нефти (SIBN) – на 0.7%. Улучшение ожиданий относительно торговых взаимоотношений США и КНР способствовало восстановлению спроса на рынках акций в целом – глобальный фондовый индекс MSCI ACWI повысился на 1.4%. Тем временем котировки казначейских облигаций США в пятницу, напротив, понизились, что может указывать на восстановление готовности инвесторов к принятию риска.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Донского завода радиодеталей (DZRD) подорожали на 5.3%, Магаданэнерго (MAGE) – на 4.0%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 2.7%.

Фондовые индексы США повысились на 1.1% - 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Раунд переговоров между США и КНР прошел успешно – американская сторона сообщила о приостановке процесса подъема пошлин на китайские товары и о готовности Китая возобновить закупки аграрной продукции у США. Между тем «торговые войны» уже сказываются на макроэкономике – объемы экспорта и импорта в КНР в сентябре сократились больше ожидаемого (на 3.2% и 8.5% год-к-году соответственно). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару США на фоне повышения «спроса на риск» глобальными инвесторами.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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