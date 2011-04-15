На возобновление среднесрочного роста рынка акций рассчитывать не стоит

В пятницу завершилась, причем успешно, главная интрига недели – США и Китай достигли соглашения по первому этапу всеобъемлющей торговой сделки. Подробностей договоренностей пока нет, но известно, что Китай начнет закупать в США сельхозпродукцию на 40-50 млрд долларов, урегулированы вопросы интеллектуальной собственности и финансовых услуг.



При этом складывается впечатление, что США пошли на некоторые уступки и готовы идти на них и дальше. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил о том, что дополнительные пошлины на китайские товары, которые должны были введены завтра, вводиться не будут. Тем самым риски разрастания торговой войны резко снизились.



Американские фондовые индексы отреагировали на факт достижения соглашения примерно полупроцентным снижением, что можно объяснить как фиксацию прибыли по факту после нескольких дней разгона котировок.



Однако российский рынок акций и тут проявил слабость: по итогам пятница Индекс Мосбиржи потерял полпроцента. Основной причиной негативной динамики стал обвал на 18,5% акций «Яндекса» на фоне информации, что в Госдуме началось обсуждение законопроекта, ограничивающего долю иностранцев 20-ю процентами в капитале значимых для страны информационных компаний.



Естественно, что даже обсуждение подобных законопроектов наносит сильный удар по инвестиционному климату страны.



В результате, Индекс Мосбиржи закончил неделю в районе поддержки 2700 пунктов, от которой сегодня мы вновь попробуем оттолкнуться. Пока внешний фон складывается нейтральный. Слабый рост американских фьючерсов компенсируется снижающейся нефтью. Но можно ожидать, что инвесторы будут отыгрывать прорыв на торговых переговорах США-Китай.



Спекулятивно интересен Сбербанк, который пробивает сопротивление 230 руб. Считаем, что не в полной мере отыграла уход цен на нефть выше 60 долларов и нефтянка, прежде всего «Роснефть», которой неплохо бы закрыть дивидендный гэп.



Рекомендуем присматриваться к сильно просевшим черным металлургам, которые являются одними из бенефициаров снижения рисков разрастания глобальной торговой войны. Бумаги также поддержит ожидаемое ослабление рубля и традиционно высокие дивиденды.



Однако на возобновление среднесрочного роста рынка в целом рассчитывать не стоит – российский рынок сейчас выглядит слабо, остро ощущается отсутствие свежих денег.



Пара доллар-рубль, кстати, уже в пятницу показала, что не имеет сил пробивать отметку 64 и начинать тестировать сильную поддержку 63,7. Пока драйверов роста рубля, за исключением высокого спроса на ОФЗ, нет. Но от существенного снижения российскую валюту будет сдерживать приближение налогового периода. Диапазон 63,7-64,5 видится нам оптимальным на сегодняшний день



Нефть перед открытие российских торгов сверху вниз тестирует отметку 60 долларов за баррель. Улучшение взаимоотношений между США и Китаем – это хороший среднесрочный драйвер роста нефти. Однако для продолжения роста котировок в район сопротивления 63,5 доллара за баррель необходимы и другие факторы, в частности, неплохо бы снизиться запасам нефти в США.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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