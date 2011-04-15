Рубль отлично закрыл неделю на переговорах между США и Китаем

В пятницу. 11 октября, по итогам торгов рубль укрепился к доллару США и евро, но пришлось сдать позиции «британцу». Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 64,20 руб., евро/рубль – на 0,10%, до 70,87 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 1,18%, до 81,17 руб. За неделю рубль укрепился к доллару на 0,63%, к евро – на 0,11%.



Торги по рублевым парам открылись снижением на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Рубль торговался в плюсе против доллара США и евро до закрытия торговой сессии из-за тяги к риску на достигнутом прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Внешний фон для российской валюты остается позитивным.



Президент США Дональд Трамп заявил о заключении частичного договора, который будет подписан в течение нескольких недель. В договор войдут вопросы покупки сельхозпродукции, валютных курсов и защиты интеллектуальной собственности. Введение новых импортных тарифов отменяется.



Рубль за неделю подешевел к фунту на 1,88%. Оптимизм появился на ожиданиях того, что Британии получится избежать выхода из ЕС без договора. Guardian и Reuters сообщили, что главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье получил от руководства Евросоюза разрешение перейти к интенсивным «туннельным» (не освещаемых прессой и не предполагающих утечек и комментариев) переговорам с Британией.



В пятницу, 11 октября, торги по нефти сорта Brent завершились ростом на 1,9%. За неделю она подорожала на 3,55%. А на торгах в Азии цена взлетела выше $60 после появления сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море. СМИ сообщили, что танкер подвергся нападению.



Вторым положительным фактором для повышения цен стали результаты переговоров между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил о заключении частичного договора, который будет подписан в течение нескольких недель. Введение новых импортных тарифов отменяется.



Еженедельный отчет компании Baker Hughes показал, что количество активных буровых установок на территории США увеличилось на одну единицу, до 856 штук. Количество нефтяных установок – на две единицы, до 712 штук, газовые снизились на одну единицу, до 143 шт.



В понедельник, 14 октября, технических условий для обвала нефти я не вижу. Покупателям открыта дорога к уровню $63. Не думаю, что цена повысится за один-два дня, но на конец недели цель актуальна. Сегодня цена может остаться в диапазоне $59,50-60,70 за баррель.



На этой неделе начинается налоговый период. Пик по платежам придется на 25 октября. Если цена на нефть удержится выше $60 за баррель в ближайшие два дня, то можно будет рассмотреть снижение курса доллара до 63,75 руб.



Сегодня рубль будет под давление из-за коррекционных движений по нефти и доллару. К 11:00 мск курс доллара расчетами «завтра» растет на 19 копеек — до 64,41 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 70,96 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,24% — до $59,76 за баррель.







Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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