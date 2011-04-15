Рынки не скрывают апатии, нефть погрязла в рисках рецессии

Накануне мировые площадки проигнорировали договоренности, достигнутые между США и Китаем. Инвесторы весьма прохладно отнеслись к анонсу первой фазы торговой сделки, и на то были причины. Во-первых, вопросы, по которым стороны пришли к консенсусу, не считаются проблематичными, тогда как самые глубокие и важные разногласия еще далеки от разрешения. Во-вторых, в свете возросшего за последние дни оптимизма инвесторы,

возможно, рассчитывали на нечто большее. В-третьих, все отдают себе отчет в том, что как уже случалось, в отношения двух стран в любой момент может прокрасться очередная эскалация. Более того, вчера Пекин уже заявил, что хотел бы больше переговоров перед подписанием первой фазы сделки, что привносит дополнительный элемент неопределенности на рынки.



В этих условиях зарубежные площадки показывают преимущественно

нейтральную динамику и, к примеру, ведущие американские индексы в

конечном итоге завершили вчерашнюю сессию практически без изменений. Отчасти здесь играет роль некоторая осторожность инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности в США. На этом фоне российские бенчмарки умеренно просели на торгах в понедельник. Индекс МосБиржи упал на 0,39% и вернулся под отметку 2700, а РТС снизился на 0,64%, до 1321,13. Дополнительное давление на наши индексы оказало снижение нефти, которая в моменте отметилась на минимумах в районе 58,50 долларов за баррель.



Brent, которая недолго продержалась над ключевым уровнем 60 долларов, как и рисковые активы в целом не проявила энтузиазма относительно достигнутого прогресса на торговых переговорах. Теперь котировки пытаются ухватиться за отметку 59 долларов. Основные страхи нефтетрейдеров сейчас сосредоточены на стороне спроса из-за угрозы мировой рецессии, что и препятствует росту цен даже в отсутствие откровенно негативных локальных факторов. В ближайшие два дня рынок, помимо общей атмосферы, будет оценивать сигналы со сланцевых месторождений США, где неделей ранее были зафиксированы новые рекорды по добыче.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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