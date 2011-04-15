Явного оптимизма в отношении валют EM в начале недели не наблюдается

Последние два торговых дня пара доллар/рубль проводит в диапазоне 64-64,50 руб/долл. Позитив на глобальных рынках в конце прошлой торговой недели поддерживал большинство валют развивающихся стран, однако начало недели проходит в смешанном ключе. Явного оптимизма в отношении валют EM пока не наблюдается.



Из факторов в поддержку рублю отметим продолжающуюся тенденцию к росту ОФЗ. Доходности десятилетних бумаг опустились уже к отметке в 6,65%, и в некоторой степени приток спекулятивного капитала на российский долговой рынок может оказывать поддержку российской валюте. Из внутренних факторов отметим, что сегодня российские компании уплачивают страховые взносы, а пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25-28 октября, когда будут уплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, суммарный объем которых мы оцениваем в 1,56 трлн руб.



Напомним, что, согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб/долл. Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевой влияние на валютный курс.



В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-64,50 руб/долл. Считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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