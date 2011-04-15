В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в минусе. Оптимизм инвесторов, поначалу вызванный сообщениями о прогрессе в торговых переговорах между США и КНР, довольно быстро уменьшился, поскольку договоренности, о которых сообщила американская сторона, пока не закреплены формальным соглашением. В наиболее заметном минусе закрылись бумаги ММК (MAGN, -2.6%), что объясняется закрытием реестра акционеров «под дивиденды» (промежуточные дивиденды 0.69 руб. на акцию). Акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 2.4%, Магнита (MGNT) – на 2.3%, Полюса (PLZL), Северстали (CHMF) и Татнефти (TATN) – на 1.4%. Тем временем Аэрофлот (AFLT) вырос на 2.6% после выхода сообщений о поручении президента РФ правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 10.1%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 3.5%, Кзаньоргсинтеза (KZOS) – на 3.2%.



Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



В краткосрочной перспективе возможна коррекция-консолидация по индексу РТС. Оптимизм в отношении «торгового перемирия» между США и КНР сократился (инвесторы ожидают утверждения деталей сделки), санкции США в отношении Турции могут негативно повлиять на спрос на развивающихся рынках в целом (впрочем, динамика индекса MSCI EM пока не позволяет говорить о развороте вниз на развивающихся рынках акций). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации в диапазоне 64.0 - 64.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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