Brexit: выбираем дверь для выхода

Текущая неделя окажется критически важной для британской валюты, что может обернуться повышенной волатильностью стерлинга как в сторону снижения, так и роста. Важно помнить, что события вокруг Brexit влияют не только на пары с британским фунтом, но также и на евро, не говоря о рынках акций по всему миру.



Сегодня, 15 октября, министры ЕС соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить последние изменения по сделке, предложенные Британским премьер-министром. К слову, он уже успел обсудить их с премьером Ирландии. На этом уровне нынешний вариант сделки представляется рабочим и вряд ли встретит препятствия или негативные отклики. Это хорошая новость для фунта – но дальше будет сложней.



16 октября предложения Джонсона будут финализированы перед саммитом ЕС. Важная проверка – встреча Макрона и Меркель, чьи отзывы могут застопорить или дать дальнейший ход обсуждению. Вполне возможно, что фунту и рынкам предстоит пережить несколько часов повышенной нервозности.



17-18 октября на саммите ЕС, вероятно, обсуждение Brexit отодвинет на второй план все вопросы, включая безопасность и изменение климата. На повестке дня – вопрос, одобрит ли Евросоюз предложения Британии. Намеки и комментарии официальных лиц еще задолго до финальной пресс-конференции могут вызывать бурную реакцию рынков.



Если предложения получат одобрение Евросоюза, они также должны быть одобрены британским парламентом. Борис Джонсон надеется, что так и произойдет на экстренном голосовании в субботу. Несмотря на то, что рынки до этого весьма позитивно воспринимали новости об отсрочке Brexit, заключение сделки на данном этапе кардинально снизит неопределенность и способно резко усилить покупки британской валюты. В данном случае, потенциально стерлинг может вернуться в область выше 1.32, откуда снижался с марта, достигнув в августе уровней ниже 1.20.



Без одобрения сделки со стороны ЕС, Джонсону предстоит делать официальный запрос с просьбой об очередной трехмесячной отсрочке для новых обсуждений. В первую очередь, это вернет неопределенность на рынки, что крайне негативно воспринимается инвесторами. На этом фоне, первоначальной реакцией могут стать распродажи британской валюты. Впрочем, также будут расти шансы, что во время новой отсрочки противники Brexit могут выдвинуть поправку к закону, которая будет требовать публичного голосования по сделке с ЕС. Еще один, экстремальный вариант развития событий – назначение новых всеобщих выборов в парламент. В последнем случае и вовсе падают шансы выхода Британии из ЕС, что способно позитивно сказаться на курсе фунта и вернуть на рынки тягу к покупкам рисковых активов.



Формально, еще остается практический шанс, что Британия может выйти из ЕС 31 октября, не имея окончательно оформленной сделки. Наблюдатели оценивают шансы такого исхода в 5-10%. Этот сценарий может стать «черным лебедем» для британских рынков, подобно внезапному исходу голосования по референдуму в 2016 году. В этом случае GBPUSD способна весьма быстро провалиться ниже 1.20, вызвав шоковую волну.







Елена Назарова, PR Specialist







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.