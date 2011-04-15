На нефть давит неопределенность

Котировки нефти остаются под давлением и уже растеряли большую часть очков, заработанных на прошлой неделе. Brent вернулась под отметку 59 долларов за баррель и хотя в целом торговая активность невысокая, признаков возвращения интереса покупателей пока не наблюдается.



Участников рынка отпугивает неопределенность на торговом фронте, которую не развеяли даже недавние переговоры США и Китая. Игроков насторожил тот факт, что Пекин выразил желание провести больше переговоров перед заключением первой фазы сделки, что участники рынка восприняли как угрозу новой эскалации конфликта.



Также в свете последних экономических данных, которые указывают на риски рецессии, инвесторы сомневаются в восстановлении баланса на мировом рынке, опасаясь угасания спроса на энергоносители в следующем году из-за замедления темпов экономического роста. В этом контексте масла в огонь подливают рекордные объемы добычи на сланцевых месторождениях США.



В ближайшей перспективе участники рынка продолжат следить за поступающими сигналами с торгового фронта и свежей экономической статистикой. Исследование ZEW по Германии может послужить дополнительным катализатором снижения Brent, если цифры подтвердят нарастающую угрозу рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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