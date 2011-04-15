Рубль снижает волатильность

Под новостями о подписании хартии на долгосрочное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией нефть просела на 30 центов и торгуется по стоимости 59,03 доллара за баррель. ОПЕК явно желает получить контроль над рынком и не желает снижать уровень своей добычи. В ЕС возможно проведение очередного саммита по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза. Странам ЕС не хочется терять мощного партнера, но процесс обособленности был запущен в ход и британские власти заявили о возможности выхода даже без соглашения. Под влиянием этой информации евро подешевел на 2 копейки и открыл торги по стоимости 70.89 рублей. Доллар упал на 3 копейки и открыл торговую сессию по 64,28 рублей за валюту котирования. Это случилось по причине ввода Трампом санкции против Турции за операцию в Сирии. Теперь представилась ситуация, что президент Америки борется не с терроризмом, а с неудобными для его деятельности государствами и тема околорусских санкций уже не вызывает сомнений. Валютный рынок уменьшает амплитуду колебаний, которая наблюдалась вчера в первой половине торгов. Индексы Мосбиржи и РТС продолжают рост, начавшийся вчера перед окончанием торгов. В целом, на индексных рынках наблюдается высокая волатильность. Индекс Мосбиржи прибавил 0,14% и составляет 2701,32 пункта, а индекс РТС прибавил 0,22% до 1324,15 пунктов.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.