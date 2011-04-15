Старт сезона корпоративной отчетности в США пока складывается лучше ожиданий

В ходе вчерашних торгов настроения на глобальных рынках несколько улучшились. Позитивные отчеты ряда американских компаний и прогресс в переговорах Британия-ЕС по вопросу Brexit оказали умеренную поддержку рисковым активам, в результате американские фондовые индексы прибавили за сутки 0,9-1,2%, а индекс S&P 500 достигал отметки в 3000 пунктов.



Со вчерашнего дня сезон квартальной корпоративной отчетности в США вступил в активную фазу. Вчерашние результаты JP Morgan, CitiGroup, BlackRock, Johnson&Johnson сумели превзойти ожидания рынка и по показателям выручки, и по прибыли (из крупных компаний результаты в негативном ключе представил только Goldman Sachs). На данный момент из индекса S&P 500 отчиталось всего 35 компаний, и показатели 29 из них сумели превысить уровни консенсус-прогноза по прибыли. Консенсус-прогнозы ведущих информационных агентств в преддверии сезона отчетности ожидали снижение показатели прибыли на акцию в среднем для индекса S&P 500 на 3-4%, поэтому отчасти, это, возможно, говорит о несколько заниженных ожиданиях.



Вторым позитивным драйвером для рынка стал прогресс в переговорах между Британией и ЕС. По сообщению Bloomberg, стороны урегулировали большинство разногласий, и представители всех стран ЕС вызваны на сегодняшнее заседание в Брюсселе, где может быть объявлено о соглашении. Однако после этого премьер-министру Британии Б.Джонсону еще предстоит добиться от своего Парламента ратификации этого соглашения, в чем пока на данный момент нет полной уверенности. В любом случае прогресс в переговорах пока способствует улучшению риск-аппетита, что, разумеется, особенно проявляется в британских активах (пара фунт/доллар достигла отметки в 1,28 долл. - максимумы с мая).



Из негативных новостей отметим обновленный прогноз МВФ – институт понизил оценку роста мирового ВВП на этот год с 3,2% до 3%, на следующих год – с 3,5% до 3,4%, понизил прогнозы по темпам роста большинства развитых и развивающихся стран (из общей тенденции выбивается только повышение прогноза по темпам роста американской экономики в 2020 г. с 1,9% до 2,1%). Второй фактор риска – новая волна локального ухудшения в отношениях США-Китай, когда источники СМИ сообщают о сложностях для Китая в объемах покупки американской сельскохозяйственной продукции в необходимом для сделки размере без снятия ряда действующих пошлин. В совокупности эти факторы заметно сдерживают оптимизм на рынках.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,7% по индексу Мосбиржи. С нашей точки зрения индекс может продолжить попытки смещения в середину диапазона 2700-2750 пунктов. Из отдельных корпоративных событий отметим предстоящую сегодня публикацию операционных данных от Детского Мира.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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