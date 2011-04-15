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16.10.2019

Рынку нефти сложно найти повод для роста

Во вторник котировки нефти продолжили нести потери, встретив поддержку на уровне 58 долларов за баррель. Цены впоследствии отскочили от этой отметки, но закрыться выше 59 долларов так и не смогли. Сегодня с утра Brent пытается определиться с вектором движения, торгуясь практически во флэте.

Рынку нефти сложно отыскать повод для роста в свете сложившихся обстоятельств. Неопределенность в торговых отношениях США и Китая сохраняется, несмотря на некоторые договоренности. Мировая экономика продолжает подавать медвежьи сигналы, что подтверждает недавняя китайская статистика. Импорт в КНР сократился на 7,3%, отметив пятый месяц снижения, а цены производителей упали третий месяц подряд, что может предвещать угасание спроса на энергоносители со стороны Поднебесной.

Масла в огонь подлил МВФ, который накануне снизил прогноз роста мировой экономики до 3% от июльской оценки 3,2%. Это минимальные с 2008 года темпы. В своем решении фонд сослался на неопределенность с Брекзитом и торговлей, кризис в промышленном секторе и общее угасание интереса к риску.

При этом неоднозначный отчет API оказал опосредованное влияние на поведение Brent. Запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,1 млн баррелей против прогноза на уровне +1,4 млн. Но негатив был нивелирован сокращением запасов нефтепродуктов. Так, объемы бензина и дистиллятов упади на 6 млн и 4 млн баррелей соответственно. Сегодня Минэнерго опубликует официальный отчет, и если оценки окажутся лучше, а добыча не поставит новый рекорд, рынок сможет получить небольшую поддержку со стороны релиза.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями


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