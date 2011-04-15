Спрос на развивающихся рынках сохраняется

Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Слабые данные по розничной торговле в США (оборот в сентябре неожиданно сократился на 0.3%) дали основания для ослабления доллара США на валютном рынке (трейдеры ожидают смягчения денежной политики ФРС), что повышает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. В итоге Транснефть (TRNFP) подорожала на 7.8%, Алроса (ALRS) – на 3.6%, МосБиржа (MOEX) – на 2.7%, Полюс (PLZL) – на 2.5%, НЛМК (NLMK) – на 2.4%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 9.9%, Ленэнерго (LSNG) – на 3.1%, Детского мира (DSKY) – на 3.0%.



Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.



Динамика фондового индекса MSCI EM указывает на сохранение спроса на развивающихся рынках, что, впрочем, не исключает возможности приостановки роста по индексу РТС вблизи уровня 1350 пунктов. В ближайшее время внимание инвесторов может переключиться на Brexit – как ожидается, финальное соглашение Великобритании с ЕС может быть достигнуто уже в пятницу, однако премьер-министру Б. Джонсону нужно будет получить одобрение британского парламента на окончательную сделку. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.







Aнтон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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