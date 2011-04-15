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17.10.2019

Рынку нефти нужен бычий катализатор

Нефть Brent слегка подорожала накануне, расположившись в районе отметки 59 долларов за баррель. Не сумев дотянуться до отметки 60 долларов, котировки отступили, показав слабо выраженный позитивный настрой, который, к слову, уже угасает на утренних торгах в четверг.

С одной стороны, рынок получил умеренную поддержку со стороны позитивных комментарием на тему Брекзита и возможной сделки. С другой – слабые данные по американским розничным продажам напомнили инвесторам о рисках рецессии и, соответственно, ослабления мирового спроса на энергоносители.

Также против покупок выступил еженедельный отчет API, который отразил рост запасов сырой нефти в США на 10,5 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились на 934 тыс. и 2,9 млн баррелей соответственно. Если сегодня официальный отчет Минэнерго подтвердит масштабный прирост запасов нефти, давление на Brent только усилится.

С технической точки зрения котировкам нужно удержаться над уровнем 58 долларов, чтобы не лишиться шансов вернуться выше барьера 60 долларов в ближайшей перспективе при появлении подходящего драйвера. Таковым могут послужить новости о заключении сделки по Брекзиту или позитивные комментарии с торгового фронта.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями


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