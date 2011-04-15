Интерес инвесторов к развивающимся рынкам сохраняется.

В среду настрой трейдеров на рынке акций оставался сравнительно оптимистичным. Ослабление доллара США по отношению к корзине мировых валют, ранее спровоцированное слабыми данными по розничной торговле в США, способствует сохранению интереса инвесторов к развивающимся рынкам. Лучше рынка выглядели бумаги АФК Система (AFKS, +2.8%) – благоприятным для корпорации событием стал выход рост финансовых показателей «Детского мира» (DSKY) в третьем квартале текущего года (АФК Система владеет 52% акций «Детского мира»). Благоприятную реакцию рынка вызвало и сообщение корпорации Алроса (ALRS, +2.1%) о продаже алмазов на $600 млн. в третьем квартале. На 1.5% подорожал Ростелеком (RTKM), сообщивший о планах закрытия сделки поглощения Tele2 в первом квартале ближайшего года.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 9.6%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 4.1%, М.Видео (MVID) – на 4.0%.



Фондовые индексы США повысились на 0.1% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по большинству азиатских индексов также наблюдается некоторая коррекция вниз.



В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1350 пунктов по индексу РТС. В то время как ослабление доллара США и ожидания торговой сделки с КНР по-прежнему оказывают поддержку спросу на развивающихся рынках, активность на рынках в целом немного снизилась после выхода неоднозначных данных по китайской экономике (так, темпы роста ВВП в третьем квартале оказались немного ниже консенсус-прогноза). Кроме того, участники рынка ожидают голосования в британском парламенте в субботу по соглашению с ЕС о формате Brexit. На валютном рынке в начале торгов курс доллара США, по всей вероятности, останется под давлением, вероятно повторное «тестирование» уровня 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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