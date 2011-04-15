Рубль под давлением, легкое снижение продолжится

Четверг завершился для рынка нефти умеренным ростом цены. Торги стартовали вблизи отметки $58,7 за баррель марки Brent. Уже вечером цена опустилась к $58,5, но позже сделала рывок, выросла до $59,7, и закрылась чуть ниже, вблизи $59,6. Вечернему росту цен не помешала даже статистика по изменению запасов нефти Управления энергетической информации США. Она неожиданно показала рост запасов нефти за неделю на 9,3 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста лишь на 2,9 млн баррелей, то есть примерно на столько же, как и неделей ранее. Утром пятницы нефть плавно снижалась к $59,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,6-59,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $58,0-60,4. Сегодня выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число выросло на две единицы, до 712 штук.



Западные фондовые рынки закрылись накануне незначительно и разнонаправленно. На таком неоднозначном фоне российскому рынку удалось умеренно подрасти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,16%, долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,45%. Среди лидеров роста – «М-видео» (+4,03%) и «Система» (+2,78%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,09%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР снижалось на 0,4-1,3%. Исключением был японский Nikkei 225, который рос на 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 992 п., на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Коррекция на азиатских площадках и снижение нефтяных котировок задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2720-2775 пунктов, по индексу РТС — 1340-1365 пунктов. Сегодня «Северсталь» опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал.



В отличие от рынка акций, рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 64,1150 руб. (+4 коп.), а европейская валюта выросла до 71,36 руб. (+38,75 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом валютной пары EUR/USD с 1,1070 до 1,1120, на фоне прогресса в обсуждении процедуры выхода Великобритании из ЕС. Утреннее снижение нефтяных котировок может оказать небольшое давление на курс рубля на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,5-64,8 руб., для европейской валюты он составляет 70,6-72,1 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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