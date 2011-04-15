Brent пока не готова к пробою отметки 60 долларов

В четверг котировки нефти подросли на всеобщем оптимизме инвесторов благодаря подвижкам в торговых отношениях США и Китая и согласованию условий сделки между ЕС и Британией. Brent вернулась выше уровня 59 и почти добралась до психологической отметки 60 долларов за баррель, которая отпугнула покупателей.



Отчет Минэнерго отразил рост запасов сырой нефти на 9,2 млн баррелей, который стал рекордным с апреля. При этом цены продолжили поступательное восхождение, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, после отчета API, показавшего увеличение запасов на 10,5 млн баррелей, игроки были готовы к медвежьему отчету. Во-вторых, запасы нефтепродуктов сократились, что является признаком сохранения спроса на энергоносители, тогда как увеличение запасов сырой нефти связано со снижением загрузки НПЗ до 2-летнего минимума. Таким образом, в дальнейшем восстановление объемов нефтепереработки может повлечь разворот тенденции роста запасов.



Сегодня котировки Brent отступают от психологической отметки на фоне охлаждения интереса к риску на мировых площадках после публикации статистики из Китая. В третьем квартале ВВП вырос на 6,0% против прогноза на уровне 6,1% - темпы оказались минимальными почти за 30 лет. Несколько сгладили негатив от отчета данные по промышленному производству, которое выросло на 5,8% при прогнозе в 4,9%.



На данном этапе понижательные риски для Brent выглядят ограниченными, но и для пробоя уровня 60 долларов предпосылок тоже нет, поскольку игроки будут осторожничать в преддверии субботы, когда в британском парламенте состоится голосование по условиям выхода страны из ЕС.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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