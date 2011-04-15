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21.10.2019

ЦБ готов к решительным действиям

Неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи закрылся выше 2750 п. Лидерами роста сегодня стали акции En+ (+3,17%). Лидерами снижения были префы Транснефти (-2,10). Пара USD/RUB торговалась в районе отметки 64.

Банк России готов к решительному снижению ключевой ставки. Председатель Банка России отмечает резкое снижение инфляции и видит в этом возможность для смягчения монетарной политики. Инфляция в России снизилась до 4%, это на 1,2 п.п. ниже, чем максимум года. На денежном рынке не отмечается напряженности. Мы полагаем, что снижение ключевой ставки на ближайшем заседании на 0,25 п.п. стало в высокой степени вероятным, при этом, если инфляция продолжит снижение, то возможно и дальнейшее смягчение на одном из ближайших заседаний. Ранее обозначенная цель по ключевой ставке в 6,5% может быть достигнута ранее конца 2020 года. Реакция рынка была заметной. Цена облигаций подскочили, доходность самой короткой ОФЗ опустилась до 6%.

Отток средств с рынка замедлился. Положительная динамика на рынке привела к тому, что отток средств из фондов, ориентированных на Россию, сократился с $90 до $10 млн за неделю. Это незначительный объем, свидетельствует о том, что ситуация на рынке спокойная.

Торговая идея –Детский мир (-0,38%), покупка, ТР 120 руб. Компания выйдет на рынок онлайн-продаж одежды и обуви, увеличит ассортимент до 250 тыс. позиций. Объем продаж за год может превысить 115 млрд руб. Недавно на бирже прошел крупный объем, что свидетельствует об увеличении интереса игроков к бумаге.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2730-2770 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50. На локальном рынке в фокусе операционные результаты Русагро за 3-й квартал.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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