В пятницу рынок в целом находился в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. В плюсе закрылись Полюс (PLZL, +2.6%), АФК Система (AFKS, +2.0%), ВТБ (VTBR, +1.9%), МТС (MTSS, +1.4%), в то время как акции Транснефти (TRNFP) подешевели на 2.1%, ММК (MAGN) – на 1.7%, Северстали (CHMF) – на 1.4%, Ростелекома (RTKM) – на 1.3%. Обстановка на рынках в целом характеризуется сравнительно низкой активностью инвесторов, что во многом объясняется неопределенностью в отношении торговой сделки между США и КНР, а также сроков и формата Brexit. Кроме того, трейдеры ожидают потока отчетности западных корпораций за третий квартал текущего года.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 3.9%, Павловского автобуса (PAZA) – на 2.8%, Самараэнерго (SAGO) – на 2.8%.



Фондовые индексы США понизились на 0.4% - 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.



В краткосрочной перспективе остается актуальным сценарий консолидации вблизи уровня 1350 пунктов по индексу РТС. Факторы неопределенности, негативно влияющие на «спрос на риск», остаются в силе. Так, британский парламент в прошедшие выходные проголосовал за отсрочку Brexit, повторное голосование возможно уже сегодня, но если и оно окажется не в пользу премьер-министра, Великобритания будет просить ЕС о переносе сроков «развода» (как сообщается, ЕС готов предоставить отсрочку до января включительно). Тем временем в США стартовал сезон корпоративной отчетности, сегодня до открытия торгов ожидается отчетности нефтесервисной компании Halliburton. На валютном рынке в начале торгов курс доллара США может оставаться под давлением, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.