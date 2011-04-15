Нефть стабильна, рубль возьмет с нее пример

В пятницу нефтяные котировки предприняли очередную попытку роста, но по итогам дня закрылись снижением. Торги стартовали с отметки $59,5 за баррель марки Brent. После полудня цена поднялась до $59,9 – максимального значения с прошлого понедельника. Затем достаточно резко отправилась вниз к $58,7, хотя завершила день чуть выше, вблизи $59,0. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США за неделю на одну единицу, до 713 штук. Утром понедельника нефть торговалась с небольшим понижением, вблизи $58,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,2-59,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $58,0-60,4.



В пятницу основные западные фондовые индексы закрылись снижением на фоне слабых экономических данных Китая. Экономический рост Китая замедлился больше, чем ожидалось, до 6,0% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем за 27 лет. Несмотря на это, российским индексам удалось умеренно подрасти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,16%, долларовый индекс РТС вырос чуть меньше, на 0,13%. Среди лидеров роста – «Полюс Золото» (+2,64%) и «Система» (+2%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,95%.



Утром понедельника индексы стран АТР двигались разнонаправленно. Австралия и Шанхай снижались, Япония и Гонконг росли. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 994 п., на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на азиатских рынках и утренний «боковик» нефтяных котировок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней закрытия пятницы. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2725-2780 пунктов, по индексу РТС — 1340-1370 пунктов. Сегодня «РусАгро» опубликует операционные результаты за третий квартал.



Вслед за рынком акций в пятницу укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,7600 руб. (-35,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,1950 руб. (-16,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом валютной пары EUR/USD с 1,1120 до 1,1170. Утренняя стабильность нефтяных котировок не дает четких ориентиров перед началом торгов валютой, рубль начнет торги вблизи уровней закрытия пятницы. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-64,4 руб., для европейской валюты — 70,5-71,9 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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