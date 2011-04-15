Рубль не смотрит на нефть

С оглядкой на позитивный внешний фон российские индексы закрыли торги понедельника в плюсе. Перспективы смягчения политики ключевых Центробанков и прогресс в торговых отношениях США и КНР продолжают подпитывать настроения на фондовых площадках и в сегменте рисковых активов в целом. К слову, накануне экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что в случае заключения первой фазы сделки Вашингтон может отменить запланированное на декабрь повышение пошлин на товары из КНР. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи прибавил 0,30%, финишировав на отметке 2761,15, а РТС подрос на 0,73, до 1365,14.



Российская валюта продолжила восхождение, отправив доллар к свежим минимумам в районе 63,60 руб. после двух недель роста спрос на рубль сохраняется, теперь во многом за счет налогового периода в сочетании с ослаблением индекса доллара, да и в целом валюты развивающегося сегмента сейчас выглядят привлекательно, в том числе за счет растущих ожиданий смягчения политики ФРС в конце этого месяца. При этом потенциал дальнейшего укрепления российской валюты представляется ограниченным. Угроза тестирования области 63,30 руб., которая лежит на пути к 63 руб.,

присутствует, но в целом доллар готов к отскоку и ждет повода.



Нефть Brent снижается третий день кряду на торгах во вторник. Накануне котировки отметились на минимумах в районе отметки 58, целостность которой была нарушена. Но к закрытию цены отскочили, сократив внутридневные потери до 58,70. Тем не менее, в целом настрой в сырьевом сегменте носит медвежий характер из-за слабых экономических данных из ключевых стран и роста запасов сланцевой нефти в Штатах. К слову, число буровых в США на прошлой неделе выросло вторую неделю подряд, прервав сокращение, что добавляет негатива на рынке. Далее в отсутствие свежих драйверов Brent будет ориентироваться на свежую статистику по запасам от API и Минэнерго США.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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