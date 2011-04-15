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22.10.2019

Диапазон в 63,50-64 руб/долл. пока сохраняет актуальность

Торги понедельника на внутреннем валютном рынке прошли в неактивном ключе – пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-63,90 руб/долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,7 млрд долл.

Внешние условия для рубля в начале недели не носят выраженного характера. Индекс доллара (DXY) консолидируется в диапазоне 97-97,50 пунктов, индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) вчера впервые с августа прошлого года достигал отметки в 1630 пунктов, но к концу торговой сессии вернулся ниже этого рубежа.

Из внутренних факторов отметим приближение пика налоговых выплат в РФ (25-28 октября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,56 трлн руб.) и заседания ЦБ РФ (в эту пятницу с высокой долей вероятности тенденция к снижению ставок продолжится, причем часть участников рынка уже ожидают снижения сразу на 50 пунктов). Текущий расклад сил пока может способствовать сохранению текущих позиций в рубле, однако в среднесрочной перспективе считаем, что баланс рисков в паре доллар/рубль смещен в сторону повышательных.

В краткосрочной перспективе диапазон 63,50-64 руб/долл. выглядит актуальным.




Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"



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