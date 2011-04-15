Точечный рост российских акций продолжится

Индекс Мосбиржи вчера вырос на 0,3% на позитивном внешнем фоне. Фишкой дня стал «Яндекс», прибавивший 6,6% на информации, что правительство в своем отзыве на законопроект об ограничении доли нерезидентов в значимых информационных компаниях предложило установить лимит в размере 50% минус 1 акция, а не 20%, как это предполагалось ранее. Мы считаем, что рост бумаг может быть продолжен и далее.



Почти 2% прибавили бумаги ВТБ. В то же время Сбер закрылся в легком минусе и после ухода выше сопротивления 230 руб пока не спешит отыгрывать технический потенциал роста в район 242 руб.



Продолжается снижение акций черных металлургов, интересных прежде всего с точки зрения высоких дивидендов. Однако на бумаги сильно давит продолжающееся падение цен на продукцию компаний. При улучшении конъюнктуры рынка металлов мы можем увидеть мощное ралли в этих бумаг и к нему нужно быть готовым.



В общем, картина продолжает подтверждать предположение, что рынок все-таки хочет подрасти, но для подъема широким фронтом просто не хватает денег. Серьезной поддержкой для рынка акций выступают ожидания снижения ставки Банка России, причем растет уверенность, что регулятор пойдет на решительный шаг, снизив показатель на 0,5 п.п.



Сегодня внешний фон складывается позитивным, американские фьючерсы растут на 0,2%. В плюсе и фондовая Азия. Поэтому ждем открытия российского рынка ростом в районе 0,2%. Однако какие бумаги сегодня привлекут наибольший интерес участников торгов – сказать сложно. Поэтому в ближайшие дни может быть лучше сконцентрироваться на операциях с фьючерсами на Индекс РТС и Индекс Мосбиржи.



Рубль вчера весь день отстоял на поддержке 63,7, так и не решаясь приступить к ее штурму. Сегодня внешний фон для рубля слабо позитивный. Но нельзя исключить, что рынок покупками высоконадежных облигаций продолжит отыгрывать ожидания снижения ставки Банка России, причем сразу на 5%. Кроме того, приближается налоговый период. В общем, в ближайшие дни объем предложения валюты на рынке может увеличиться и пара доллар-рубль предпримет более решительные попытки пробить поддержку и начать движение в сторону годовых минимумов 62,7.



Залегла в боковик и нефть, которую из него могут вытащить лишь свежие новости, которых, кстати, на рынок давно не поступало. Около 58,5 долларов за баррель начинаются сильные покупки, а ближе к 60 долларам – такие же сильные продажи. Похоже, что этот диапазон устраивает всех: и страны ОПЕК+, и США. Даже Трамп в последние недели перестал говорить о том, что нефть слишком дорогая и провоцировать «медведей» на сильные атаки.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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