Нефть не видит поводов для роста

Нефть Brent продолжила дешеветь на старте недели и в моменте даже нарушала целостность уровня 58 долларов за баррель. На утренних торгах во вторник котировки остаются под отметкой 59 долларов, пребывая под умеренным давлением.



Трейдеры по-прежнему озадачены слабой статистикой из ряда стран, особенно тех, что являются крупнейшими импортерами нефти во главе с Китаем. В этом контексте рынок не покидает беспокойство по поводу перспектив мирового спроса, которое препятствует попыткам роста цен и способствует привлечению продаж на росте.



Локальное давление на котировки оказали новости из России, которая в сентябре превысила лимит добычи, согласованный в рамках сделки ОПЕК+. Масла в огонь подлили сообщения о возобновлении переговоров Саудовской Аравии и Кувейта о добыче на совместных месторождениях в так называемой нейтральной зоне.



В более широком контексте давление на рынок обусловлено сохраняющейся неопределенностью в отношении Брекзита и торговых отношений США и Китая. Несмотря на некоторый спад напряженности между двумя странами и недавний прогресс в переговорах, инвесторы сомневаются, что в обозримом будущем стороны придут к всеобъемлющей сделке.



На этом фоне в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать на устойчивый бычий прорыв Brent, тем более что баррель «засиделся» под отметкой 60 долларов за баррель, что с технической точки зрения служит медвежьим сигналом.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.