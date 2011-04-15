Нефтегазовый сектор РФ в ударе

Во вторник российский фондовый рынок показал приличный рост, причем активность покупателей возрастала в течение сессии и оказалась более высокой, чем в развивающемся сегменте и на

западных площадках, где европейские индексы продемонстрировали неровные результаты. Так, к концу торгов индекс МосБиржи набрал 1,49% и закрылся на отметке 2802,23. Тот факт, что бенчмарк, который отметил пятую сессию роста, превысил психологический уровень 2800, говорит в пользу бычьей технической картины. Однако учитывая предыдущую активность покупателей, любые признаки угасания интереса к риску в целом способны повлечь нисходящую

коррекцию независимо от пробоя круглой отметки, который, к слову, еще не подтвержден.



РТС тем временем повысился на 1,65%, до 1387,68. Традиционным

дополнительным драйвером для долларового индекса послужило укрепление рубля, который отметился на максимумах конца августа, отправив доллар в район 63,50 руб. Росту российской валюты в свою очередь, помимо налогового периода и спроса на высокодоходные активы, помог подъем котировок нефти.



Сочетание спроса на риск и признаков восстановления нефти помогло

российским представителям нефтегазового сегмента выбиться в лидеры среди наиболее ликвидных бумаг. Так, акции «Газпрома» набрали почти 3%, «Сургутнефтегаз» подорожал без малого на 2%, а бумаги ЛУКОЙЛа набрали 1,6%. К этой «компании» присоединились акции «Сбербанка», которые поднялись чуть больше чем на 2% частично за счет удорожания рубля. В случае с гигантами нефтяного сектора во главе с «Газпромом» дополнительным драйвером покупок служат оптимистичные ожидания инвесторов в отношении дивидендов.



Впрочем, уже в ходе сегодняшней сессии российский рынок может перейти к коррекции из-за ухудшения внешнего фона на угасании интереса к риску и возвращения цен на нефть в красную зону. Так, уже открытии торгов индекс МосБиржи, отражая продажи на азиатских площадках, с большой долей вероятности вернется под отметку 2800.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"









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