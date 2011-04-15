На рынках сохраняется неопределенность

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг было отмечено повышение спроса. Лучше рынка выглядел Газпром (GAZP, +3.0%) – трейдеры ожидали пересмотра инвестпрограммы (размер которой влияет, в том числе, на ожидаемые дивиденды). В итоге инвестпрограмма Газпрома на 2019 год была скорректирована в сторону уменьшения примерно на 0.2%. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 2.4%, ММК (MAGN) – на 2.3%, Татнефти (TATN) – на 2.2%, Сбербанка (SBER) – на 2.1%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.9%, Магнита (MGNT) – на 1.7%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 6.3%, Павловского автобуса (PAZA) – на 3.5%, банка Уралсиб (USBN) – на 2.7%.



Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.



Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС под влиянием внешних факторов. На рынках в целом сохраняется неопределенность в отношении торговой сделки США и КНР, а также в отношении Brexit (британский парламент вчера в очередной раз отверг вариант соглашения с ЕС, предложенный премьер-министром, и теперь наиболее вероятным сценарием является перенос сроков «развода» еще на три месяца). Поток финансовой отчетности западных корпораций выглядит в среднем лучше прогнозов в части чистой прибыли за третий квартал, но не обходится и без негативных сюрпризов (так, вчера крайне негативную реакцию рынка вызвала отчетность производителя игрушек Hasbro, чистая прибыль которого оказалась ниже самых пессимистичных прогнозов, подешевели после выхода отчетности акции почтовой службы UPS, оборонно-промышленной корпорации Lockheed Martin, оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald’s). На валютном рынке в начале торгов возможен «отскок» по паре доллар-рубль – многие участники рынка, вероятно, предпочтут сократить спекулятивные длинные позиции по рублю в преддверии заседания ЦБ РФ (25.10), а также из-за неопределенного внешнего фона.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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