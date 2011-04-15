На просадке рекомендуем подбирать «Газпром», «Лукойл», Сбербанк и Мосбиржу



Российский рынок акций вчера мощно вырос на 1,5%, вновь показав лучшую динамику среди европейских и американских площадок. Причем рост шел по всему спектру «голубых фишек», за исключением акций Мосбиржи и «Аэрофлота».



Это позволяет предположить, что на отечественный рынок акций начался приток свежих денег. Возможно, пришли крупные нерезиденты, но не исключен и вариант, что в большую дивидендную доходность стали вкладываться и держатели облигаций.



Индекс Мосбиржи по итогам дня закрылся около несильного сопротивления 2810 пунктов, и с утра есть вопросы, сумеет ли он сегодня пройти данную отметку и отправиться в сторону исторических максимумов, или на рынок придет небольшая коррекция после шести сессий роста подряд.



Пока утренний фон говорит в пользу второго варианта: мы закрывались на максимуме американских индексов, которые в дальнейшем пошли вниз. Фьючерсы на них сегодня с утра торгуются около нуля. Потеряла часть вчерашних достижений и нефть.



Но даже при негативном сценарии мы не ждем сильного снижения рынка и советуем подбирать на просадке такие бумаги, как «Газпром», «Лукойл», Сбербанк и Мосбиржа.



Нефть вчера неоднократно уходила выше 60 долларов за баррель, но закрепиться там так и не смогла. Поводом для роста «черного золота» стали очередные слухи, что ОПЕК+ на заседании в начале декабря может рассмотреть вопрос о снижении квот на добычу.



Таким образом, нефть осталась в узком коридоре 58,5-60 долларов за баррель. Не исключен пробой этого канала вверх, если данные по запасам нефти от Минэнерго США сегодня будут очень позитивные. Пока же рынок ждет роста показателя на 2,2 млн баррелей, а Американский институт нефти накануне сообщил о повышении запасов на 4,45 млн.



При негативном сценарии рекомендуем подбирать нефть ближе к 58,5 с целью закрытия лонгов в районе 59,5 доллара за баррель.



Рубль в паре с долларом уже несколько дней бьет поддержку 63,7, но закрепиться ниже никак не может. Это говорит об иссякании сил рублевых «быков» и очень вероятном развороте курса вверх. Это может произойти как сегодня, так и в ближайшие дни, когда на рынок перестанет действовать фактор налогового периода, а также начнется фиксация прибыли в ОФЗ после объявления решения ЦБ по ставке. Однако сильной девальвации российской валюты ждать не стоит – до конца недели курс вряд ли уйдет выше 65 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.